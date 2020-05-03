شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:34 ص

توقيت صلاة الظهر 11:52 ص

ميعاد صلاة العصر 3:28

موعد صلاة المغرب 6:34

ميعاد صلاة العشاء 7:58

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:36 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:35

توقيت صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 8:06 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:29

توقيت صلاة الظهر 11:48 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 31: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:55 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:28 ص

توقيت صلاة الظهر 11:39

موعد صلاة العصر 3:13

توقيت صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:42 ص

توقيت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 3:14 م

توقيت صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:40



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:22 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:38 م

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موعد صلاة المغرب 6:49 م

ميعاد صلاة العشاء 8:04 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:15 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:45 م

موعد صلاة المغرب 6:55 م

توقيت صلاة العشاء 8:11 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:47 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

ميعاد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:21

توقيت صلاة الظهر 11:37 م

ميعاد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 6:20

موعد صلاة العشاء 7:42 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:17 ص

توقيت صلاة الظهر 12:19 م

موعد صلاة العصر 3:46 م

توقيت صلاة المغرب 6:53 م

موعد صلاة العشاء 8:12 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:54 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 4:07 م

توقيت صلاة المغرب 7:13 م

موعد صلاة العشاء 8:42

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

ميعاد صلاة العصر 3:20 م

توقيت صلاة المغرب 6:26 م

مواقيت صلاة العشاء 7:49 م