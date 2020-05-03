اليوم.. محاكمة 3 متهمسن بحيازة مواد مفرقعة في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعدقة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.
ومن المقرر أن تؤجل المحاكمة إدرايًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم حيازة مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا ذخائر مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.
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