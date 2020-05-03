"دبحوه على الفطار".. كواليس جريمة الثأر والدم في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - محمد شعبان:

"دبحوه على الفطار".. تبدو الجملة السابقة جزءا من مشهد سينمائي بعيدا عن الواقع إلا أن نار الثأر حولته إلى حقيقة ملموسة دارت أحداثها بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

٤ متهمين نفذوا جريمة قتل مؤسفة بحق شاب بالقرب من مقهى بقرية غمازة الكبرى قبل أن ينطق المؤذن بنداء الحق معلنا غروب الشمس إيذانا بتناول وجبة الإفطار.

بعد مرور عام على خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية غمازة الكبرى بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة والتي راح ضحيتها شخص، لم تنطفئ نار الانتقام لدى عائلة القتيل وقرر أفرادها تنفيذ جريمتهم في نفس الشهر الذي فقدوا أحد ذويهم.

Advertisements

قبل أذان المغرب بدقائق، كانت القرية البسيطة على فاصل دموي بدافع الانتقام راح ضحيته شاب يدعى "م.م." تلقى طعنات أنهت حياته بالقرب من مقهى.

شرطة النجدة أبلغت بدورها قسم شرطة الصف بقيادة الرائد أحمد يسري، وانتقلت قوة للوقوف على ملابسات الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال وشهود عيان وتوصلت جهود النقد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة إلى تورط ٤ متهمين في الواقعة، وجاري ضبطهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، للنيابة العامة للتحقيق.