جريمة على الفطار.. مقتل شاب أخذا بالثأر في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - محمد شعبان:

بعد مرور عام على خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية غمازة الكبرى بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة والتي راح ضحيتها شخص، لم تنطفئ نار الانتقام لدى عائلة القتيل وقرر أفرادها تنفيذ جريمتهم في نفس الشهر الذي فقدوا أحد ذويهم.

قبل أذان المغرب بدقائق، كانت القرية البسيطة على فاصل دموي بدافع الانتقام راح ضحيته شاب يدعى "م.م" تلقى طعنات أنهت حياته بالقرب من مقهى.

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شرطة النجدة أبلغت بدورها قسم شرطة الصف بقيادة الرائد أحمد يسري، وانتقلت قوة للوقوف على ملابسات الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال وشهود عيان وتم تحديد هوية المتورطين في الواقعة تمهيدا لضبطهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، للنيابة العامة للتحقيق.