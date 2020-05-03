نشرة الحوادث المسائية.. تزوير حساب باسم النائب العام ومقتل طفل وسيدة ورجل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

غرق شاب في أبو النمرس

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع شاب غرقا بنهر النيل في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

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انتحار ممرضة في "نص الليل"

5 شهور زواجا قضتها ممرضة في كنف صاحب شركة، حتى تسللت خلافات إلى العش الهادئ وصل معها قطار الزوجية محطته الأخيرة، اتخذت السيدة قرارها الأصعب والأخير، قفزت من شرفة شقة بالطابق الثالث بعد منتصف الليل.

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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتله سائق توك توك

تجري نيابة العمرانية، التحقيق في واقعة مقتل عامل على يد سائق توك توك.

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الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية وتجار المخدرات ببحيرة المنزلة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مُكبرة لتطهير بحيرة المنزلة من العناصر الإجرامية وإزالة التعديات الواقعة على البحيرة.

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انتهاء حياة رب أسرة بطعنات "في نص الشارع"

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط شاب متهم بتنفيذ جريمة قتل بحي العمرانية غرب المحافظة.

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لغز سقوط سيدة من شرفة شقة في أكتوبر

لم تمر سوى ساعات قليلة على مقتل ربة منزل على يد زوجها بمدينة السادس من أكتوبر، حتى سجلت المدينة ذاتها واقعة مؤسفة، إذ أقدمت سيدة على الانتحار قفزا من شرفة شقة إبان "وقت السحور".

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حبس متهم استخدم حساب مزور باسم النائب العام للنصب على المواطنين

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية.

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كيف قتل الزوج "أم العيال" وقت السحولا؟

ملابسات جديدة كشفتها أوراق التحقيق في مقتل ربة منزل على يد زوجها، مساء الخميس، بمدينة الفردوس في السادس من أكتوبر.

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مقتل طفل على يد مسجل خطر بالساحل

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل طفل بعد فشله في اغتصابه بدائرة قسم شرطة الساحل.

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