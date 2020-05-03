الداخلية: تجديد ترخيص السيارات غدًا من 8 صباحًا حتى 4 مساءً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
قررت وزارة الداخلي، استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، بداية من غد الأحد حتى الخميس الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءاً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.
وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.
ومن المقرر يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.
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