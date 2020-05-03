محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
وجّه الدكتور أحمد عزت دارز، نائب مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، مسئول الطب الوقائي، الذي أصيب بفيروس "كورونا المستجد" رسالة صوتية لزملائه أعضاء الفرق الطبية.
وطالب عزت في الرسالة التي اختص بها "الخليج 365" وسجلها من داخل غرفة العناية المركزة - زملاءه من أطباء وتمريض بالتحلي بالشجاعة وعدم الخوف، قائلًا: "إذا إحنا خوفنا الدنيا كلها هتبوظ" وطالبهم ببذل أقصى درجات الجهد والعمل من أجل رسالتهم السامية.
وأعلنت مديرية الصحة بالشرقية إصابة الدكتور دراز أثناء قيامه بنقل حالة مصابة إلى مستشفى الحميات، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل، بعد تأكد إيجابية التحليل الخاص به.
كانت هذه تفاصيل خبر "خليكم شجعان".. طبيب مصاب بكورونا يوجه رسالة لزملائه من غرفة العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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