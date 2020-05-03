أخبار مصر | تعرف على موعد صلاة الخليج 365 عاشر أيام رمضان بأهم المحافظات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد صلاة الخليج 365 عاشر أيام رمضان بأهم المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوافق اليوم الأحد، عاشر أيام شهر رمضان المعظم، ويكتسب موعد صلاة الخليج 365 في أيام الشهر المبارك أهمية خاصة، نظرا لمواعيد الصوم والسحور.

وتنشر لكم بوابة الخليج 365 موعد آذان الخليج 365 اليوم الأحد، عاشر أيام شهر رمضان المعظم، في أهم المدن وهي كالتالي:

القاهرة: 3:34 ص.

الإسكندرية: 3:37 ص.

الجيزة: 3:35 ص.

الفيوم: 3:38 ص.

أسيوط: 3:44 ص.

Advertisements

إجراءات احترازية في شهر رمضان

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.

وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.

وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات.

وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا.

ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستستمر في الزيادة، ومن الوارد أن تزيد عن 200 إصابة يوميًا، ولكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد.