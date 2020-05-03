أخبار مصر | بيان عاجل بشأن عدم تكليف دفعة أطباء 2020

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل بشأن عدم تكليف دفعة أطباء 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن عدم تكليف 7 آلاف طبيب وفقا للنظام المتبع سابقا.

وأضاف أبو طالب، في بيان: "تجبر وزراة الصحة الأطباء الجدد على التكليف بنظام جديد غير مدروس بالشكل الكافي حيث إنه يمثل وضع ما يزيد عن 7 آلاف طبيب في نظام الزمالة التي لم تكن من قبل تستوعب زيادة عن 200 طبيب".

وتعجب عضو مجلس النواب، قائلًا "كيف نُلقي بالعامل البشري دفعة كاملة في مرة واحدة في الزمالة وليس لدينا من الإمكانيات المؤهلة لذلك"، موضحًا أن ذلك يقلل من قيمة الطبيب ويؤثر بالسلب على جوده تدريبه، فتُخرج الوزراء أطباء غير مؤهلين وهي في أشد الحاجه لتشغيل 7000 طبيب بدلًا من تركهم عاطلين في بيوتهم في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد عضو اقتراحات النواب، على سرعه التدخل والنظر في تكليف دفعه طب 2020 وعدم إهدار طاقه هؤلاء الأطباء الشباب الجدد، معللًا ذلك بقوله فبدلًا من أن يكونوا ذخرًا لصحة المصريين في هذا الوقت الحرج هم قابعون الآن في منازلهم لا يسعهم خدمة المصريين في وحدات الرعاية الصحية الأولية الخاوية على عروشها.

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وكانت قد أرسلت نقابة الأطباء، خطابا لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، للمطالبة بحل أزمة شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، والذين يتضررون من قيام مسئولي إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بهم ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية.

وقالت النقابة، في خطابها: تتمنى نقابة الأطباء التوفيق للحكومة فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتغلب على التحديات الصحية التي تواجه الوطن في مكافحة انتشار فيروس كورونا، إلا أنه في الظروف الحالية التي يواجه فيها الأطباء بجدية تفشى فيروس کورونا دفاعا عن الوطن، فإنه من المهم التأكيد على مختلف الجهات صانعة القرار بضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض وعلى رأسها فيروس كورونا.

وأضافت: نحيطكم علما بوجود شكوى من شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، يتضررون فيها من قيام مسئولي إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالأطباء الجدد ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية، وقد قام ممثلو هؤلاء الأطباء بشرح تفاصيل الأمر لمسئولي إدارة التكليف بالوزارة إلا أنه لم يتم الاستجابة لهم، مما اضطر معه معظم الأطباء لعدم التسجيل بحركة التكليف الجديدة، وهذا الأمر إن استمر فسوف يفقدنا قوة ضاربة هامة حيث إن مواجهة الجائحة الحالية تتطلب ضم أعدادا إضافية من شباب الأطباء المتحمسين للمشاركة في جهود مكافحة الوباء.

وطالبت من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بحث الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للنظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء، وعقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة وممثلي أطباء التكليف مع ممثلين للنقابة، وذلك للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل ومتطلبات التدريب وبين حقوق الأطباء.