شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير رحلة من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل 184 أوكرانيًا لبلادهم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مسؤولو مطار الغردقة الدولي، السبت، استعداداتهم لتنظيم رحلة طيران استثنائية لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى بلادهم.

ومن المقرر أن تصل الطائرة من أوكرانيا لمطار الغردقة، غدًا الأحد، فارغة من الركاب، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بوقف حركة الطيران الدولية.

وقالت مصادر ملاحية في تصريحات صحفية، السبت، إن نحو ٤٢ أوكرانيًا سيغادرون من مطار الغردقة، ثم تستكمل الطائرة رحلتها لمطار شرم الشيخ وتقل من هناك ١٤٢ راكبًا أوكرانيًا آخرين، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين.