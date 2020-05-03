شكرا لقرائتكم خبر عن جندى مقاتل منصور أبوبكر: عبرنا القناة بصيحات «الله أكبر» خلال 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البطل المقاتل منصور أبوبكر، إن ذكرى العاشر من رمضان، ستظل درسا يمجده التاريخ، حيث تتجدد تلك الذكرى، لدى المصريين والعرب، والتى تواكب انتصار الأمة ونجاح قواتنا المسلحة فى عبور قناة السويس وتحرير سيناء، وهزيمة العدو الإسرائيلى وإعادة الأرض والكرامة لمصر والعرب.

«المصرى اليوم» التقت البطل المقاتل منصور أبوبكر، أحد أبطال ملحمة أكتوبر، المجند بسلاح المشاة بالفرقة السابعة بالجيش الثالث الميدانى بمنطقة الجناين بمحافظة السويس، ويقول: «قبل 70 عاما، التحقت بالقوات المسلحة، فى 8 أغسطس 1967، عقب الهزيمة مباشرة، وكان عمرى وقتها 21 عاما، والتحقت بسلاح المشاة ميكانيكى بالجيش الثالث الميدانى، لواء11 بمحافظة السويس».

البطل المقاتل منصور أبوبكر

وفى يوم العاشر من رمضان، فى الواحدة النصف ظهرا، تلقينا الأوامر من النقيب حسن عبدالحى، الذى دخل علينا بفرحة عارمة تمتزج بالتحدى والشموخ وقال لنا: «استعدوا يا رجالة.. هنعبر الساعة اتنين»، ومع صيحات الله أكبر جهزنا الأسلحة، وفى الثانية ظهرا وجدنا الطيران يقصف خطوط العدو، وتعالت صيحات الله أكبر، وبدأ سلاح المهندسين فى اختراق خط بارليف.

ويضيف أبوبكر: «فى الثانية والنصف ظهرا، بدأنا العبور، بواسطة قارب مطاطى، بالتجديف نحو شرق القناة وسيناء، وصعدنا الساتر الترابى، عبر سلالم الحبال المثبتة أعلى خط بارليف، وفى اليوم الثانى للعبور اتخذنا مواقع متقدمة نحو الشرق، بعد إصابة العدو بالشلل التام، وبدأنا فى الحصول على مواقع حصينة للعدو».

وخلال فترة الحصار، لم يكن هناك معلومات عنى لدى أهلى، ولم يكن هناك وسيلة للاتصال بهم، وظن أهلى أننى استشهدت، بعد غياب نحو 5 شهور، منذ إعلان الحرب، وكان شقيقاى صديق وشعبان كلاهما مجند ضمن القوات البحرية فى الإسكندرية. وعند عودتى لم يصدق أهلى واستقبلونى بحفاوة شديدة فى منطقتى محرم بك بالإسكندرية، وبعد خدمة الجيش على مدار 7 سنوات، وفى الأول من مايو 1974 تم تسريحى من الجيش، لأترك لأودى وأحفادى تاريخا مشرفا من البطولة.

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