شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفلة ملك» تودع «عزل قها».. والمستشفى يوجه رسالتين للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت الطفلة ملك، ٨ سنوات، أحد المتعافين الجدد من فيروس كورونا المستجد، السبت، مستشفى عزل قها، موجهة التحية لـ«الجيش الأبيض» والفريق الطبي بالمستشفي على جهودهم في إدخال البهجة والسعادة والعلاج لكافة المرضي كبار وصغار، وخاصة فريق التمريض، الذي كان يلعب معها ويهديها الألعاب والفوانيس تحت شعار «أطفال مصر في القلب».

ووجه المستشفى رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للفريق الطبي، السبت، إن «فيها حاجة حلوة في عز الأزمة وظلمة الليل بيخرج نور الفجر، وبعده ييجي أنتم في القلب، وكلنا معاكم يا أبطال الإنسانية»، كما وجه المستشفى رسالة أخرى للمواطنين: «نخلي بالنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (الضغط، السكر، القلب، الكلى) والحوامل ومرضى الأمراض المناعية، بلاش يخرجوا بالأماكن المزدحمة علشان مناعتهم أقل وتماثلهم للشفاء من عدوى كورونا صعب شوية والوقاية دايمًا خير من العلاج، تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة».

كان المستشفى قد أعلن، السبت، تعافي 5 حالات بينهم طفل من فيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم مرتين عقب خضوعهم للعلاج، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 119 حالة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.