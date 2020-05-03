شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للمصريين: استجيبوا لنداء الوطن.. وعلينا ألا نهون أو نهول من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن بلازما المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19»، تحمل الأجسام المضادة وتجرى عليها تجارب علمية دقيقة من أجل أن تستخدم في علاج مرضى «كورونا»، وتابع: «لا نستطيع أن نقول العلاج بالبلازما هو عقار فعال للشفاء من كورونا، كون ذلك يتطلب إلى دراسة علمية وتفاصيل كثيرة».

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا ألا نهون أو نهول من فيروس كورونا، موضحا: «أرجو كل الناس أن يستجيبوا لكل نداءات الوطن والبلد والحكومة والجهات المعنية.. وفى أيدنا ونحن في فترة حاسمة أن نقلل من انتشار فيروس كورونا من خلال اتباع التعليمات والإرشادات وسبل الوقاية».

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على أن الدولة المصرية تعمل على إحداث توازن شديد جدا في مواصلة الإنتاج من ناحية ومن ناحية أخرى حماية صحة المصريين، ويجب علينا جميعاً أن ندعم ونساند الدولة في ذلك، وتابع: «قلنا أن هذه الزيادة ستحدث ولكن قلنا نريدها أفقية وليست رأسية، وعلينا أن نسمع الكلام ونحافظ على أنفسنا وبلدنا».

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

Advertisements

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.