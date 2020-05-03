شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 8 مصابين بـ«كورونا» بمركز التعليم المدني بدمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالبحيرة، والمدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، إن المركز الذي بدأ تشغيله، أمس الجمعة، استقبل 8 مصابين بفيروس كورونا محولين من مستشفى الصدر بدمنهور، بينهم أم وطفليها.

وأوضح «شاهين» أن مركز التعليم المدنى ملحق به فندق به 48 غرفة ومن المخطط أن يستوعب 80 مصابًا من الحالات الإيجابية التي حالتها الصحية لا تستدعى الحجز في المستشفيات، حيث يتم تحويلها مباشرة من مستشفيات الإحالة، أو من مستشفيات العزل من الحالات المستقرة التي لا تستدعى الحجز.

وأضاف «المدير الفنى» أن بروتوكول وزارة الصحة بأنه يتم أخذ المسحات بعد 5 أيام من وصول المصاب، ويتم أخذ مسحة أخرى بعد 48 ساعة، ويتم تأكيد الشفاء بعد ظهور نتائج المسحتين سلبيتين.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.