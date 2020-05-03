شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان النوعية بـ«النواب» تناقش مشكلات امتحانات المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم وتستمر حتى الخميس تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة، وتناقش عددا من الموضوعات، حيث تستعرض لجنة التعليم والبحث العلمى إجراءات وزارة التعليم تجاه حل مشكلة الامتحانات بالمدارس بحضور طارق شوقى، وزير التعليم، وكذلك جهود الدولة وخطتها الاستراتيجية للبحث العلمى فى مجال مكافحة الفيروسات والأوبئة، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة فى عدة اجتماعات، الملامح الأساسية لمشروع موازنة العام المالى 2020 /2021 وموازنات الهيئات الاقتصادية ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور وزيرى المالية والتخطيط، كما تناقش موازنات قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتعليم العالى للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى مناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناقش لجنة الشؤون الإفريقية اتفاقية بين مصر ومنظمة الاتحاد الإفريقى بشأن استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، ولجنة الشؤون الاقتصادية اتفاقية تتناول منحة التمويل الإضافى بمبلغ مليون و746 ألف دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار الموقعة بين الحكومة والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، كما تناقش لجنة الصحة آخر مستجدات فيروس كورونا.