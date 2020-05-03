شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: اليوم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنه سيتم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، بدءا من اليوم، وذلك فى إطار عودة العمل بالخدمات تدريجياً، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

وناشد وزير الإسكان المواطنين المترددين على مراكز خدمات العملاء بالالتزام بعدم التكدس لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وأعمال التطهير والتعقيم، شرط أساسى لاستمرار العمل بهذه المراكز، وللتيسير فى مهمة مقدمى الخدمات بالمراكز.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إنه سيتم استئناف العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية تدريجياً بداية من اليوم، وذلك بالعدد الذى يضمن سلامة المواطنين والموظفين دون تكدس أو اختلاط، مشدداً على اعتبار ارتداء الكمامات شرط أساسى للتعامل مع المواطنين والموظفين، حرصاً على السلامة العامة، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن استئناف العمل بمركزى خدمة المواطنين بمقرى الجهازين، وذلك فيما يتعلق بخدمات تحصيل فواتير المياه وتسليم الوحدات السكنية وغير ذلك، اعتباراً من اليوم، على أن يتم استقبال المواطنين والموظفين بما لا يسمح بحدوث تكدس أو زحام، مع التزام المترددين على الجهازين، بارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم. وأكد المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى التابعة لجهاز المدينة، وذلك لاستئناف العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين تدريجياً. وقال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه سيتم استقبال الطلبات الخاصة بتوصيل (مياه - كهرباء - غاز) ومحاضر استلام وحدات الإسكان الاجتماعى بمركز خدمة المواطنين بالجهاز اعتبارا من اليوم.