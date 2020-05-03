شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الساكت.. حكاية أستاذ جامعى أحب العلم وتلامذته وخطف كورونا حياته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جامعة القاهرة وقوع أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، حيث توفى الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العينى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك داخل أحد مستشفيات العزل بعد إصابته بالفيروس وثبوت إيجابية التحاليل وذلك فى منتصف شهر أبريل الماضى.

ونعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى توفى صباح اليوم.

Advertisements

الفيديو التالى يرصد حكاية الدكتور هشام الساكت وقصة وفاته بفيروس كورونا.