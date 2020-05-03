شكرا لقرائتكم خبر عن "من أصحاب الحناطير لخفراء الآثار".. السياحة تضع مبادرة لدعم عمال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي، مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.

واجتمع وزير السياحة والآثار خلال الفترة الماضية مع وزراء التخطيط والقوي العاملة لمناقشة وضع العمالة المتضررة بقطاع السياحة، وبحث سرعة تقديم الدعم لهم.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار حرصها على حقوق كافة العاملين بالقطاع السياحي وألا يضر أحد منهم خلال فترة الأزمة، وقد تم التشديد على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين.

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وتقوم وزارة السياحة والآثار بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، فقد أصدر وزير السياحة والآثار قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بسبب قيام إدارة الفندق بتسريح العمالة وعدم الاستجابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، كما خصصت الوزارة والآثار خطًا ساخناً) 19654( لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وذلك بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طبقا للاتفاق المبرم بين الوزارتين.

وأكد وزير السياحة والآثار علي ضرورة التزام كافة المنشآت بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة، حيث إن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة، مشيرا الي أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع وسوف تتخذ إجراءات صارمة تجاهه، حيث ألغت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين تراخيص فندقين بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ لعدم صرف الأول لمستحقات العاملين و قيام الثاني بتسريح بعض العاملين.

ووجه الوزير بعرض بيان تفصيلي عن هذه الشكاوى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه يتم التعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أى من العاملين بالقطاع، حيث إن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية لأن العمالة هى العامل الأساسى فى صناعة السياحة.