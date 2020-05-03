شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح خير.. نجاح جهود مصطفى الفقى فى الصلح بين على جمعة وزاهى حواس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور المفكر مصطفى الفقى، عن الصلح بين الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، وعالم الآثار زاهى حواس، حيث قبل الطرفين دعوة الدكتور الفقى بحضور الكاتب الصحفى عادل حمودة، والدكتور أحمد العزبى، لعلاقتهما الوطيدة بين الشخصيتين.

وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللقاء ساده الود والاحترام، وتم توضيح وجهات النظر، لافتا إلى علاقة الدكتور على جمعة والعالم زاهى حواس بالقوية والقديمة.

وكان قد قال الفقى فى تصريحات سابقة لليوم السابع: "يعز علينا أن يكون هناك خلاف بين شخصيتين وقامتين كبيرتين، يتمتعان بعلاقة متينة وطيبة، وتربطهما صداقة قديمة، ولن تتأثر لأنهما يحملان تقديرا كبيرا كل منهما للآخر، وأن الخلاف لا يحتاج إلى مبادرة من الأساس وأنهما تصالحا وكان خلاف فى وجهة النظر وأنهما جميعا يذهبان لتناول الإفطار وعلاقتهما تعود كما كانت وأقوى من الأول".

وأوضح الفقى، أن الخلاف كان على الألفاظ فالدكتور على جمعة، كان يتكلم عن الرواية الشعبية، بينما الدكتور زاهى حواس كان يتكلم عن الرواية التاريخية العلمية والروايتان موجودتان فى الساحة الثقافية العامة، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف شخصي بينهما بل بالعكس هما أصدقاء جدا من زمان.

كان قد آثار الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتى الديار المصرية الأسبق، الجدل حول أصل تمثال ابو الهول الشهير بمنطقة الأهرامات، حيث قال: "إن مما قيل في نبى الله إدريس عليه السلام، ورجحه بعض علماء المسلمين، مثل الشيخ محمود أبو الفيض المنوفى فى كتابه "العلم والدين"، أن وجه تمثال أبو الهول فى مصر، هو وجه سيدنا إدريس".

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