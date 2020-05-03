شكرا لقرائتكم خبر عن فقد ابنته وزوجته بسبب كورونا لكنه نجا.. د. شادي يكشف تفاصيل حربه مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمينا نلاحظ حالة الملل التي أصابت معظم الشعب المصري من فيروس كرونا وتأكدنا من ذلك في أخر رصد لحالات الإصابة التي تصدرها الوزارة كل يوم، وبسبب ذلك المرض الخبيث نري كل يوم قصة جديده حزينة تسبب بها ذلك المرض أحد أبطال تلك القصص هو ضيفنا في بث لايف جديد من صالة تحرير الخليج 365 وهو الأستاذ شادي أبو يوسف الذي توفت زوجته وبنته الرضيعة بسبب فيروس كورونا اللعين وإلي الفيديو

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