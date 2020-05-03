شكرا لقرائتكم خبر عن فقد ابنته وزوجته بسبب كورونا.. الدكتور شادى يكشف تفاصيل حربه مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365”، حوارا فى بث مباشر من صالة التحرير مع الدكتور شادى أبو يوسف، الذى فقد زوجته وابنته الرضيعة بسبب فيروس كورونا، ويروى أبو يوسف تفاصيل إصابتهما بالفيروس وكيف نجا منه ويقدم نصائح للمواطنين للوقاية من الوباء فى الفيديو التالى..

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.