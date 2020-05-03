شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: إصابة طبيبين بمستشفى أسوان الجامعى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن التحاليل التى أجريت لاثنين من الأطباء العاملين بالمستشفى الجامعي بمحافظة أسوان، أظهرت إيجابية عيناتهم لفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأوضح الزيات، فى بيان، أنه تقرر تعليق العمل باقسام الاستقبال العام والحوادث، قسم العظام، قسم القلب لحين انتهاء حصر المخالطين من الأطقم الطبية والعاملين والمرضى واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالى.

وأضاف أنه سيتم تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم التى تجرى يوميا لجميع أقسام المستشفى لتزداد دورات التطهير والتعقيم لضمان سلامة العاملين والمترددين على المستشفى الجامعى.

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من ناحية أخرى، كان قد أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، ضرورة إضافة بعض البنود لخطة وزارة الصحة فى مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، مثل فتح مستشفيات جديدة للعزل، حيث أن السعة الحالية قد لا تكفى الحالات المتوقع اكتشافها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدم الاستعانة بأعضاء الفريق الطبى الذين يزيد عمرهم عن 50 عام، ومرضى الأمراض المزمنة، حيث أنهم أكثر عرضه للعدوى ومضاعفاتها وبالتالى سيكون من السهل إصابتهم وتحولهم لمصدر لنقل العدوى للآخرين.

وأضاف الطاهر، عبر صفحته على موقع "فيس بوك"،: هذا بالإضافة إلى استبعاد الطبيبات اللاتى تعولن أطفال أقل من 12 سنة، لاحتمالية نقلها العدوى لأطفالها، فمن غير المنطقى أن تعمل فى مستشفى عزل لمدة أسبوعين تليها فترة عزل بعيدا عن رعاية أطفالها، لافتا إلى أن بعض الجهات تطبق هذه التعليمات بالفعل، ولكن جهات أخرى لا تطبقها، لافتا إلى ضرورة إجراء مسحتين PCR سلبيتين بينهما 48 ساعة لأفراد الطواقم الطبية بعد إنتهاء فترة عملهم بمستشفيات العزل، وعدم الاعتماد على التحليل بالكواشف السريعة نظرا لأنها غير دقيقة، ولم يتم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية للتشخيص حتى الآن ولكنها تستخدم فى الأغراض البحثية.