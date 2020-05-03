شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى باب الشعرية: أخلينا العقار المنهار من سكانه قبل سقوطه بيوم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى باب الشعرية، غرب القاهرة، أن أجهزة الحى رصدت وجود عقار بشارع كامل صدقى رقم 101 آيل للسقوط، وعلى الفور أخلت السكان دون المنقولات، وانهار العقار في اليوم التالى لإخلائه من السكان دون أن يسبب أي إصابات أو أضرار، ذلك أمس الجمعة.

وأضاف رئيس حى باب الشعرية، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن العقار مكون من 3 طوابق على حوائط حاملة، وصادر له قرار تنكيس منذ سنة 1994 ولم ينفذ، وأثناء مرور لجان الحى رصدت خطر إنهيار العقار في أي وقت لسوء حالته الإنشائية، وعلى الفور صدر قرار إخلاء بالتنسيق مع قسم الشرطة وتعيين تأمين من الشرطة على العقار لمنع الاقتراب منه أو عودة السكان .

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وأشار رئيس الحى أن هناك لجان مختصة بالمحافظة تفحص أوراق السكان لتوفير بديل للسكن، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة وشرطة المرافق، مشيرًا إلى أن العقار كان به 3 أسر فقط.

وكان انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة باب الشعرية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين عدم وجود أى سكان داخل العقار الصادر له أمر إزالة من المحافظة، ولم ينتج عنه أى مصابين.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغًا مفاده انهيار منزل بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضى ودورين أعلاه، وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.