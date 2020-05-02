شكرا لقرائتكم خبر عن «التصحر والتحول للأخضر» يتصدران مباحثات وزيرة البيئة ونظيرتها الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«التحول للأخضر» كان محور مباحثات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع نظيرتها سيفينا شولتسى، وزيرة البيئة وصون الطبيعة والسلامة النووية الألمانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث بحث الطرفان سبل التعاون بين البلدين حول المساهمات المحددة وطنيًّا والتحول الأخضر من خلال تطبيق المحاور الثلاثة «التغير المناخى، والتنوع البيولوجى، والتصحر»، علاوة على تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت «فؤاد» أن رئاسة رئيس الوزراء المصرى للمجلس الوطنى لتغير المناخ وعضوية القطاعات بالدولة فى المجلس خطوة للأمام، بعد أن كانت وزارة البيئة فقط هى المسؤولة عنه حيث تم تغيير سياسة الدولة من خلال الاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والتى تتمثل فى وضع استراتيجية بيئية واضحة ومحددة تضم داخلها كلًّا من التغير المناخى والتنوع البيولوجى والتصحر وتطبيقها داخل كل قطاعات المجتمع. وأكدت «فؤاد» أهمية الخروج باستراتيجيات تكون أكثر استدامة وتراعى الاشتراطات والمعايير البيئية وهو ما يسمى بالتعافى الأخضر. وأضافت: «فى ظل رئاسة مصر مؤتمر التنوع البيولوجى، قدمت الوزارة استراتيجية عمل تتضمن العمل المستدام لاستمرار التنوع البيولوجى».

وأوضحت «فؤاد» أن الوزارة تعمل على تنفيذ ٣ محاور يتمثل المحور الأول فى الاهتمام بالبنية التحتية وبناء القدرات لبعض المحميات الطبيعية ووضعها ضمن قطاع السياحة بتمويل من القطاع الخاص والاستثمار فيها تحت إشراف ومتابعة وزارة البيئة، أما المحور الثانى فهو قيام الوزارة بالعمل على إدراج قضية التنوع البيولوجى داخل المناهج التعليمية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعة حيث تعمل على تقديم منهج يضم التنوع البيولوجى وربطه بقضايا التغير المناخى والتصحر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحديث قانون البيئة الحالى ووضع قانون جديد يضم مبادئ اقتصادية حيث تم الانتهاء من مشروع المخلفات وجار مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب من أجل الموافقة عليه.

وذكرت أن المحور الثالث الذى تعمل عليه الوزارة هو تحضير رسائل للتوعية البيئية للمواطنين حول أهمية المحاور الثلاثة (التغير المناخى- التنوع البيولوجى- التصحر) فى الحفاظ على البيئة، وأبدت وزيرة البيئة الألمانية استعداد بلادها لمساعدة مصر بتلك المشروعات.