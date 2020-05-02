شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبي بـ«عزل أبوقير»: تعافي 3 مصابين جدد بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبى لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبو قير شرق الاسكندرية، (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافي 3 مصابين جدد من فيروس «كورونا» وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف «محسن» – لـ«المصرى اليوم» – أنه بخروج الحالات الـ3 يصل إجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن 148 حالة، مشيرا إلى أنه تم اجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أن ارتفاع حالات الشفاء يعود إلى وجود منظومة طبية وإدارية متناغمة ومتعاونة سواء كإدارة منظمة أو مكافحة عدوى حيث يعاونه في إدارة المستشفى كلا من الدكتورة بسمة يوسف والدكتورة اسراء محمد فتحي كمديرين إداريين، مشيرا إلى أن المستشفي يضم ٣ معسكرات طبية مفتوحة لاستقبال المرضي لقضاء فترة النقاهه وهى معسكر مصطفي كامل ويديرة الدكتور عمرو الفقي ومعسكر محمد فريد ويديره الدكتور احمد علاء ومعسكر سعد زغلول ويديره الدكتور محمود مغازى.

ولفت إلى أنه تم استقبال عدداً من المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقال المدير الطبى إنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الاسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت «محسن» إلى أن مستشفى الحجر الصحى في أبو قير تضم 400 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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