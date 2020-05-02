شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع»: أنتجنا غرف عزل طبى مزودة بكاميرات لتواصل المريض مع أسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة وضعت خطة بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها كيان صناعي كبير للمشاركة في مجابهة «كورونا».

وأضاف «التراس»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم السبت، أن هذه الخطة نجحت وبدأت الهيئة في إنتاج بوابات تعقيم مجهزة بكاميرات تلفزيونية لقياس الحرارة وتسجيل صورة العابر بحيث يسهل تتبعه حال ارتفاع درجة حرارته، منوهًا بأنها مصممة بأسلوب الضباب لمنع وجود رذاذ على الملابس، على أن يتم التعقيم خلال 5 ثواني.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة انتجت غرفة عزل طبي مجهزة طبية لتكون غرفة عزل أو غرفة عناية مركزة، مزودة بكاميرات، ويمكن للمريض داخلها الحديث مع عائلته فيديو عبر الهاتف، وهذا بخلاف الطهرات وأدوات التعقيم بالكامل.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.