شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 11 صيادًا عقب عودتهم من ليبيا بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عباسى، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد، إنه وصل مركب صيد إلى بوغاز رشيد على متنها 11 صيادًا كانوا يعملون في ليبيا منذ 6 أشهر.

وأضاف «عباسي» في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم عزل الصيادين في مدن الشباب بمدينة دمنهور لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن فريقًا طبيًا برئاسة الدكتور أحمد الجميل، مدير مستشفى رشيد، يضم الدكتور محمود الزعفراني، استشاري ورئيس قسم الحميات بالمستشفى، والدكتور ماهر السمبختي، أخصائي الحميات بالمستشفى، وعدد من أفراد وطاقم المستشفى، قاموا بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الصيادين فور وصولهم إلى بوغاز رشيد، وتبين أنهم بصحة جيدة، ولا توجد أي شبهة إصابة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ارتفاع أعداد الصيادين في العزل بمدن الشباب في دمنهور إلى 49 صيادًا، بعد خروج 33 صيادًا آخرين بعدما أنهو فترة العزل 14 يومًا، وجميعهم كانوا قادمين من العمل في ليبيا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.