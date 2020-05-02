شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع وبناكر الإسكندرية ترفض تسلم 800 طن قمح من المزارعين.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الصوامع والبناكر استقبلت 38 ألف طن و200 كيلو قمح محلى حتي الآن وفق لدرجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجارى 2020 وهى 23.5 قيراط و23 قيراط و22.5 قيراط.

وأشار «سعد الله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الصوامع والبناكر رفضت تسلم 800 طن بسبب رفض الموردين والمزارعين إخضاع الاقماح للتقريط (حساب السعر وفقا لـ3 درجات تسمى بالقيراط)، مشيرا إلى أن المديرية تستقبل الأقماح في 7 صوامع وبناكر وهناجر بالإضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 الف طن أقماح محلية ومستوردة حيث يبلغ اجمالى المستهدف من الأقماح المحلية 170 ألف طن و190 ألف طن أقماح مستوردة.

وأوضح أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام 2020 هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 ألف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن وصومعة العامرية بسعة 60 ألف طن وصومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن باجمالى 90 ألف طن فضلا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة والشون والتى تتمثل في شونة القطن بسعة 600 طن معبأ في أجولة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الاشراف على استلام الاقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.

وأشار «سعدالله» إلى أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقا لما قرره الدكتور على المصيلحى وزير التموين على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

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