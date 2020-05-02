شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس الدلنجات»: ارتفاع مصابى «أسرة كورونا» إلى 13.. ونواصل حملات التطهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، باكتشاف إصابة 4 أشخاص جدد من أسرة قرية أبو وافية الكبرى التابعة لمجلس قرية المسين، ليرتفع عدد المصابين من الأسرة إلى 13 شخصًا.

وأوضح «غطاس» أن عدد المصابين بالمركز هذا الأسبوع وصل إلى 14 شخصًا، بعد اكتشاف اصابة شخص أخر أمس من قرية زاوية حمور، موضحًا أن إجمالى الأشخاص الذين تم إكتشاف اصابتهم وصل إلى 18 شخًصًا وخرج منهم 3 من المستشفيات بعد الشفاء.

وأضاف «غطاس» بوجود 8 منازل حاليًا تحت الحجر المنزلى، بإجمالى 48 شخصًا، منهم 7 منازل من المخالطين للأسرة المصابة بهم 35 شخصًا تحت الحجر المنزلى، والباقى من المخالطين لحالة قرية زاوية حمور.

وأكد «رئيس المدينة» أن الوحدة المحلية تقوم بتعقيم وتطهير قرية أبو وافية الكبرى وقرية زاوية حمور يوميًا، وتقوم برش وتعقيم منازل المصابين والحالات المخالطة لهم، كما تقوم الإدارة الصحية بالدلنجات وإدارة الأمراض المتوطنة بأعمال رش وتعقيم شوارع القريتين ومنازل المصابين والمخالطين لهم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.