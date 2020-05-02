شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز إماراتي: مصر تمتلك كل القدرات للقضاء على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خليفة مبارك الظاهري، المدير العام لمركز الموطأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن «مصر تتصدى للإرهاب بعزيمة وحكمة، وتعمل على استئصال شأفته ليس في مصر فحسب؛ بل في المنطقة أجمع»، مشيرًا إلى أن «قيادتها تدرك حجم مسؤولياتها، وتقوم بدورها الوطني والقومي على أكمل وأشرف وجه، ولن يثنيها عن تحقيق الآمال المعقودة عليها؛ مهما تكالبت عليها أيادي الشر».

وأضاف «خليفة» في تصريحات صحفية، السبت، أن «مصر عزيزة قوية عصية على القتلة والإرهابيين والمتطرفين، فلا مكانة فيها للإرهاب وخفافيش الجحور، فمصر العربية الأبية لا يستطيع أحد كائنا من كان أن ينال من عزيمة جيشها، ولا من إرادة قيادتها الأبية، ولا من وحدة شعبها العظيم، ولا من ثقافتها الراسخة في لفظ الإرهاب ودحر الإرهابيين».

واستطرد قائلًا: «مصر كانت على الدوام أكبر من حقد الحاقدين؛ بل أكبر من غوائل الأيام وجحافل المتآمرين على مر التاريخ، فلا أحد يستطيع أن ينال من استقرارها، أو يهدد وحدتها الوطنية، أو يخلخل مشروعاتها التنموية»، مؤكدًا أن «مصر تمتلك كل القدرات الهائلة لمحاربة الإرهاب والتطرف، كما أنها تمتلك حصونا فكرية ومختبرات علمية كالأزهر ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية، قادرة هذه المؤسسات على تفكيك الخطاب المتطرف وهدمه، وبناء فكر ديني معتدل يقوم على التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والتعددية والمواطنة وحب الآخر واحترام الاختلاف، وكما هو معلوم أن مصر حاضنة للخطاب الديني المعتدل، وأنها بكل مكوناتها توصل رسالة جميلة إلى العالم الإنساني من رسائل التعايش السعيد والأخوة الإنسانية».