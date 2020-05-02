شكرا لقرائتكم خبر عن «الأكاديمية العربية» ترد على المحذرين من خطورة كبائن التعقيم: حملات ممنهجة للنيل من النجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، مساء اليوم، بيانا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطورة استخدام بوابات التعقيم الذاتي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووصف الدكتور عصام البكل، عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية، هذه التحذيرات بأنها حملة تشويه ممنهجة وواضحة على تستهدف النيل من نجاح وحدات التطهير وبوابات التعقيم التي أهدتها الأكاديمية لقطاعات مختلفة.

وقال البكل، في البيان، إن التقارير والأبحاث العالمية المتخصصة في مجال الحماية من فيروس كورونا تؤكد كذب وعدم صحة ما أشيع عن خطورة استخدام الممرات وبوابات التعقيم.

وأشار إلى أن تصنيع بوابات التعقيم يراعي الحد الأقصى للمطهرات لحماية صحة الإنسان، بالإضافة إلى درجة الحرارة وقابلية التحلل البيولوجى وغيرها، قائلا: «المواد المستخدمة في وحدات التطهير لا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان».

وأعرب البكل، في البيان، عن دهشته من خروج مثل هذه الانتقادات والآراء من غير المتخصصين أو المسئولين في هذا الشأن، متهما من يقف وراء حملة الانتقادات بأنه شخص غير متخصص يحمل أغراض خبيثة لإحباط كل جهد يهدف لخدمة المجتمع.

وأضاف عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، منوها أن الأكاديمية تلقت العديد من طلبات التصنيع لبوابات التعقيم والتصدير لدول كثيرة.

يشار إلى أن الأكاديمية العربية وقعت بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا.

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وتعمل الكابينة على التعقيم الذاتي للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، من خلال 8 رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.

وأهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية وكنيسة الأنبا أثناسيوس بمنطقة السيوف ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وعدد من المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة.

كبائن التعقيم ضد كورونا

كبائن التعقيم ضد كورونا

كبائن التعقيم ضد كورونا

كبائن التعقيم ضد كورونا