شكرا لقرائتكم خبر عن سحب عينات من المخالطين لـ«أول حالة كورونا» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، السبت، سحب عينات من المخالطين للسيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة بئر العبد.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن المديرية شكّلت فريق طبي لسحب عينات من المخالطين المباشرين وغير المباشرين للسيدة المصابة بالفيروس، والتي تم نقلها إلى مستشفى العزل بأبوخليفة بالإسماعلية، لتحليلها، وبيان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه، مشيرًا إلى أنه تم فرض الحجر المنزلي على جميع المخالطين للسيدة المصابة لمدة ١٤ يوما، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن محافظة شمال سيناء شهدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة مسنة من مدينة بئر العبد، وتم نقلها إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعلية.

كانت وزارة الصحة والسكان قد اعلنت السبت عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.