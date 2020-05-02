شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة القباري غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، مساء اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع ابن طولون بمنطقة القباري.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه بشارع ابن طولون خلف الدمبسكو بمنطقة القباري، وانتقل مسؤولي إدارتي الطرق والمرافق إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث كسر بماسورة مياه بالشارع المشار إليه بمساحة 15 متر طولي وعرض 3 أمتار، ما أدى لانقطاع المياه عن العقارات بذات الشارع. وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالاسكندرية التي دفعت بعدد من الفنيين المتخصصين وتم اصلاح الكسر .

ومن جانبها، قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، إنه تم إصلاح الماسورة وردم ورصف موقع الكسر وعادت ضغوطات المياه إلى طبيعتها بالمنطقة المشار إليها.