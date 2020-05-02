شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها.. «إفراج» تنتظر العودة لصفوف الجيش الأبيض لمحاربة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تعافيها وخضوعها للعزل المنزلي لمدة 14 يوما جديدة، بعد خروجها من مستشفى العزل على إثر اصابتها بفيروس كورونا، قررت إفراج فتحي بكري، ابنة قرية أهوه التابعة لمركز ببني سويف، التحضير للعودة مرة أخرى إلى صفوف الجيش الأبيض وممارسة عملها بالعزل في مستشفى الصدر.

تقول إفراج: «إن شاء الله عقب إنتهاء فترة العزل المنزلي والنقاهة الخاصة بي سأعود لعملي مرة أخرى في عزل مستشفى الصدر، لاستكمال محاربتي لذلك الفيروس وهكذا أبلغت إدارة المستشفى بالتجهيز لإدراج اسمي في جدول التمريض».

وتشير إلى أنها كانت تعمل بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وعقب ظهور أزمة فيروس كورونا، شعرت بالمسؤولية، وتطوعت بكامل وقتها بقسم العزل، مضيفة: «خوفا من إصابتي بالعدوى ونقلها لأسرتي حين عودتي، قررت العمل لمدة 14 يوما كاملة، مع 4 أخرين من زملائي، وشكلنا فريقا للعزل، تحت إشراف مدير المستشفى ومشرفة التمريض، وتنازلت عن عملي في مستشفى خاص إضافي، خوفا من أن أكون مصدرا لعدوى المرضى هناك.

تتابع: «بالفعل تم رفع اسمى من جدول المستشفى، وبدأنا في استقبال الحالات داخل مستشفى صدر بني سويف والتعامل معها، وعقب انتهاء مدتي في اليوم الرابع عشر، بدأت أعراض الإصابة تظهر عليّ، وقمت بإجراء التحاليل وكانت النتيجة إيجابية».

وأضافت: «استقبلت خبر إصابتي بقوة وثبات ولم أهتز، وأحمد الله على اختيار الله لي أن أكون من ضمن هؤلاء الذين أختارهم الله لذلك الموقف، وبالفعل تم تحويلي لحجر مستشفى ملوي التخصصي، قبل أن يمن الله عليّ بالشفاء».

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

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وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.