شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تشنّ حملة مفاجئة على المخابز البلدية والمجمعات والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، ويرافقه سليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية، السبت، جولة مفاجئة على المخابز البلدية والمجمعات والأسواق، للتأكد من سير المنظومة التموينية والالتزام بالأسعار ومنع الاحتكار.

وشملت الجولة عددًا من القطاعات والأنشطة التموينية المختلفة بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد عدد من المخابز البلدية لمتابعة عمليات انتاج الخبز وجودته وحصول المواطنين عليه بسهولة وبدون ازدحام حيث تابع وكيل الوزارة مراحل انتاج الرغيف بكل مخبز بلدي تم زيارته وكذلك التأكد من وزن الرغيف وجودته ومطابقته للمواصفات الفنية وكذلك التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان الكريم.

كما التقى «سعدالله» بالعديد من المواطنين، وطالبهم بعدم التزاحم حرصًا على سلامة صحتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة راعت ذلك من خلال مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان، لضمان عدم التكدس وتجنبا للزحام.

كما واصلت الحملة جولتها بالمرور على عدد من المجمعات الاستهلاكية للتأكد من وجود السلع الغذائية والتموينية ووفرتها والكشف على مدد الصلاحية وجودة السلع المعروضة وحرص على سؤال المواطنين عن جودة السلع الغذائية المعروضة من اللحوم والدواجن والاسماك والسلع الاساسية والاسعار مقارنة بمثلها بالأسواق، حيث أعرب المواطنون عن أن جميع السلع الغذائية والضرورية متوافرة بالمجمعات وبجودة وأسعار فارقة عن مثيلتها بالأسواق.

واستكمل وكيل الوزارة جولاته بالأسواق العامة والسلاسل التجارية، لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، ومدى توافر السلع والخضر والفاكهة.

وخلال الجولة، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية أن «مخزون السلع آمن، ولا داعى للقلق أو التزاحم».

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