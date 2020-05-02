شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن الرقم المستخدم لتسمية المشاريع أثناء تسليمها حسب السنة الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المشروعات البحثية للطلاب من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى لطلاب المنازل والخدمات والطلاب المصريين فى الخارج، موضحًا أن كتابة أرقام الصفوف الدراسية لتسمية المشاريع إلكترونيًا أثناء تسليمها كالتالى:

السنة الدراسية الصف الثالث الابتدائى، الرقم المستخدم لتسمية المشروع G3" والسنة الدراسية الرابعة" الرقم المستخد لتسمية المشروع "G4"، والخامس الابتدائى" G5"ـ والسادس الابتدائى" G6"، والأول الإعدادى G7، والثانى الإعدادى G8، والثالث الاعدادىG9.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الأفضل تسليم المشاريع إلكترونيًا لأسباب كثيرة منها التصحيح والحفاظ على سرية الأبحاث، مضيفًا لو شارك عدد من الطلاب لا يزيد عددهم عن 5 طلاب فى إعداد البحث يتم كتابة الرقم التعريفى لطالب واحد فى ملف التسليم نيابة عن المجموعة بأكملها.

خطوات التسليم الورقي:

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠

خطوات التسليم الإلكتروني:

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

Advertisements

٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".