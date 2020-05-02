شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: ليس من شأننا التدخل بشأن العزل الصحي للمصريين العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن موقف المصريين العالقين بالخارج هو مسئولية اللجنة المُشَكّلة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والطيران والصحة، وأنه يتم التحرك في إطار إستراتيجية الدولة وفقًا للجدول الزمني الذي تم وضعه بخصوص هذا الشأن، بعد دراسة أوضاع العالقين.

وفي السياق ذاته، نفت وزيرة الهجرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ما تردد عن تدخل الوزارة لتحديد مكان الحجر الصحي لعدد من الفنانين العائدين من الخارج أو أي تدخل من جانبها بشأن الإعفاء من العزل الصحي أو غيره؛ حيث إنها مسئولية وزارة الصحة، التي ترعى الحالة الصحية للمواطنين وتقوم بجهد ضخم، في ظل هذه الجائحة العالمية، مؤكدة أن موقف اللجنة واحد من كل الفئات التي تم تحديدها ضمن العالقين.

وتابعت، السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة تتبع كل الإجراءات الاحترازية لحماية المصريين من تفشي فيروس كورونا، وكذلك الكشف على المواطنين المصريين العالقين بالخارج فور عودتهم إلى أرض الوطن للاطمئنان عليهم، وضمان عدم إصابتهم بالفيروس.

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ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الدولة المصرية لم ولن تغلق بابها في وجه أبنائها، وأن كل الوزارات والمؤسسات المعنية تعمل على بحث موقف العالقين المصريين بالخارج وتبذل أقصى جهدها من خلال اللجنة المشكلة برئاسة دولة رئيس الوزراء لمتابعة الأمر، حيث إن الأمر يشتمل على العديد من الترتيبات سواء توفير أماكن العزل وإجراءات الكشف والرعاية الصحية أو التنسيق مع الدول التي يوجد بها عالقين، موضحة أن هذا قرار الدولة، ويتم وفقا لجدول زمني تم وضعه وفقًا للقدرة الاستيعابية، وفق استراتيجية موضوعة والتي تعتبر كل شرائح المصريين العالقين بالخارج وحدة واحدة دون تمييز.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم التعاون مع الجهات المعنية لرجوع عدد من المواطنين المصريين بالخارج سواء الطلبة الدارسين بالخارج عقب غلق المدن الجامعية أو الزيارة للخارج أو العمل القصير أو العلاج وغيرهم من الفئات، فنحن نعمل على كل الشرائح دون تفرقة.