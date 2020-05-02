التعليم: تسليم مشاريع الأبحاث ورقيا وإلكترونيا فى الفترة من 9 حتى 16مايو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مشاريع الأبحاث لطلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠، كما يتاح للطلاب تسليم الظرف ورقيا إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو الجارى.

وحددتت وزارة التربية والتعليم خطوات تسليم الأبحاث الورقية والإلكترونية على النحو التالى: خطوات التسليم الورقى: ١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه فى ظرف مغلق. ٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف. ٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف. خطوات التسليم الإلكتروني: خطوات التسليم الإلكتروني: ١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF Advertisements ٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي: إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8) وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي. ٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو. ٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020" ٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع. ٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل). ٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

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