أخبار مصر | خطاب برلماني بشأن تسبب غلق النوادي في عدم تطبيق الرؤية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر خطاب برلماني بشأن تسبب غلق النوادي في عدم تطبيق الرؤية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت هيام حلاوة، عضوة مجلس النواب، رئيس الوزراء، بشأن مشكلة تطبيق الرؤية لأطفال الشقاق في ظل غلق النوادي الاجتماعية ومراكز الشباب، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا

وقالت: إنه في ظل قرار إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، توجد فئة عريضة تضررت من ذلك القرار نتاج غلق النوادي الاجتماعية والتي كانت تستخدم مقرات للرؤية في قضايا الحضانة وما شابه.

وأكدت وجود ضرر للأولاد وأصحاب الرؤية أيضا، من هذا القرار، خاصة مع وقف الرؤية لأكثر من شهر، مطالبة باستثناء أصحاب الرؤية من هذا القرار أسوة بالفئات المستثناة الأخرى، أو إيجاد بدائل أخرى يكون مقرا للرؤية نظرا لغلق النوادي الاجتماعية.

