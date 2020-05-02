أخبار مصر | "الوفد": السياحة المصرية ستعود بقوة بعد كورونا رغم المحاولات الإرهابية الفاشلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "الوفد": السياحة المصرية ستعود بقوة بعد كورونا رغم المحاولات الإرهابية الفاشلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة، وتضع الخطط الموائمة للظروف التي يمر بها العالم والبلاد، إزاء تفشي فيروس كورونا كوفيد – 19، لتفادي أية مخاطر ناتجة عن هذا الفيروس القاتل.

وأكدت رمزي في بيان، مساء اليوم السبت، أن الحكومة أعطت قبلة الحياة للقطاع السياحي في مصر، بعدما دشنت صندوق لدعم العاملين المتضررين من تردي الأوضاع بسبب الفيروس المستجد، وكذلك حماية حقوق العمالة غير المنتظمة والعادية والعاملين في كافة قطاعات السياحة، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حوافز وحزم استثمار جيدة لأصحاب الأعمال السياحية من أجل الإبقاء على العمالة وعدم تخفيض الرواتب.

وأوضحت "رمزي" أن العمليات الإرهابية ومحاولات المغرضين ومروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، لن تنال من جهود النهوض بالدولة وتقدمها، مشددة على أن وعي الشعب المصري وحنكته والتفافه حول القيادة السياسية، كان الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل محاولات المتربصين بالدولة المصرية وضرب الاقتصاد المصري.

وأشارت مساعد رئيس الوفد، إلى انتهاء وزارة السياحة والآثار من أعمال تركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد ترميمها ونقلها، وتركيبها علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.

ولفتت "رمزي" إلى أن السياحة المصرية شهدت صحوة وتطورات كبيرة، بسبب ثقة العالم في مصر بعد 30 يونيو، حيث قفزت أعداد السياح الوافدين، وارتفعت إيرادات القطاع السياحي.، مضيفة أن الخارطة السياحية في العالم أجمع تأثرت بفيروس كرونا الذي وضع قيودا كبيرة على السفر والتنقل وأوقف رحلات الطيران، منوهة إلى أن التدفقات السياحية ستعود بقوة بعد التخلص من هذا الوباء القاتل، أكثر مما كانت.

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وفي سياق أخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.