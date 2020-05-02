أخبار مصر | إصابة جديدة لصحفي بفيروس 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة لصحفي بفيروس 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، متابعته عن كثب، اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بين الزملاء الصحفيين وأسرهم، مؤكدًل أن لجنة الرعاية الاجتماعية، تقدم عبر غرفة عملياتها الدعم الكامل لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية.

وقال "عبدالمجيد" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد ثبت إصابة حالة واحدة جديدة بفيروس كرونا، وهي لزميل تحت التمرين، يعمل مراسل بمحافظة البحر الأحمر، لأحدى الصحف الخاصة، في حين تم أخذ مسحة لزميل نقابي، ينتظر ظهور نتيجتها، خلال ساعات إن شاء الله".

وأضاف: 'الحالة الإيجابية، تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها، حيث تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والزميل يخضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وحالته مستقرة".

وتوجه "عبدالمجيد" بالشكر إلى غرفة مجلس الوزراء، وللواء عمرو حنفي، لاهتمامه البالغ بحالة الزميل، والاستجابة السريعة لتقديم كامل الدعم للزميل، وهو ما لمسته خلال اتصال هاتفي بسيادته، حيث أكد أنه يتلق تقرير يومي عن الحالة من الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وبشأن حالة الزميل المشتبه في إصابته، قال رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بالنقابة: "حالته مستقرة-الحمد لله- وينتظر نتيجه المسحة خلال ساعات، ويجري متابعتهما على مدار الساعة".

ودعا "عبدالمجيد" جميع الزملاء، للاطمئنان مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما أطالب إدارات الصحف لمنح الحالات التي تعاني أمراض مزمنة إعفاء من التوقيع للعمل من المنزل، وكذلك الزميلات اللاتي لديهن أطفال، أو اللاتي في فترة الحمل.

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وأعلن عضو مجلس النقابة، عن رقم الشكاوى في الاشتباه بالأصابة بفيروس «كورورنا» للصحفيين وأسرهم، وهو 01288888720 واتس، ونذكركم بشكاوى وزارة الصحة (105)، ولتحويلات الرعاية الصحية الطبيعية عبر الواتس (01023182393).

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، الإثنين الماضي، عن وفاة الزميل الصحفى محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.

ونعى مجلس النقابة، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان سابق له، وفاة الزميل، وأعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

وأهاب مجلس النقابة في بيانه، جميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي، من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري، باتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه كان على تواصل مباشر ويومي مع الزميل الراحل، حتى تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة، وتم سحب تليفونه، ولكنه كان يطمئن عليه يوميًا، وأنه كان يتحسن في الاتصال الأخير بينهما، ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الأخيرة.

وأضاف "شبانة" أن المجلس سيتخذ قرارًا بتعيين زوجة الزميل الصحفي الراحل، بالجهاز الإداري بالنقابة، لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، وكذلك لمتابعة أبنائه، خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالا محجوزين بمستشفى العزل، بعد أن انتقل إليهما الفيروس، مؤكدًا أنه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش لصرفه كاملًا لأسرته .