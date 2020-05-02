أخبار مصر | بحضور عادل حمودة.. زاهي حواس وعلي جمعة يلتقيان على مائدة الإفطار

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بحضور عادل حمودة.. زاهي حواس وعلي جمعة يلتقيان على مائدة الإفطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمبادرة من الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور "أحمد العزبي" رئيس غرفة صناعة صناعة الدواء، التقى الدكتور "زاهي حواس" عالم الآثار المصرية، والدكتور "علي جمعة" مفتي الجمهورية السابق، والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ "عادل حمودة" في جو رمضاني بهيج.

واستعرض الطرفان، عمق الصداقة بينهما، وتبادل المجتمعون أطراف النقاش من إنه أحيانًا يحدث سوء فهم لأن الدكتور علي جمعة يتحدث من زاوية الرواية الشعبية حول موضوع الأنبياء، بينما يتحدث "حواس" من زاوية علم الآثار وانتهى اللقاء أنه لا يوجد خلاف بين الأصدقاء.

يذكر أن مشادات تصاعدت بين حواس وجمعة إثر تصريحات من الأخير حول طبيعة أبو الهول ومن أنه صورة سيدنا إدريس وغيرها من الروايات التي رفضها حواس بالأدلة.

وتداولت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تراشق كلامي ما بين الجانبين، وهو الأمر الذي دفع مثقفي مصر لعمل تلك الجلسة لصالحة الطرفين.

مستجدات أزمة كورونا

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 415 حالة وفاة.