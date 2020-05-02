أخبار مصر | ننشر جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان يومي 3 و4 مايو

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان يومي 3 و4 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، غدًا الأحد، جلساته العامة ولمدة يومين متتالين، وذلك بعدما رفع رئيس المجلس، الجلسة العامة الأخيرة التي استمرت ما يزيد على 6 ساعات.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب، غدًا الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (168) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 من أبريل عام 2020.

كما يناقش مجلس النواب، في جلسته غدًا، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019.

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ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، بعد غدٍ الاثنين، تقارير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019.

كما يستكمل مجلس النواب استمرار نظر مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئة العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018-2019 وعددها 49 مشروع، بالإضافة إلى استمرار نظر مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018-2019.

ويستكمل مجلس النواب أيضًا استمرار نظر مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديون العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018-2019.