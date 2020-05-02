مصر | قرار النيابة بشأن مصرع شاب في مشاجرة بين عائلتين بالصف

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار النيابة بشأن مصرع شاب في مشاجرة بين عائلتين بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل قرية الغمازة، بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، تجددت خلافات ثأرية بين عائلتين، بالأسلحة النارية، وأسفر عنها مصرع شاب، فباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق.

أمرت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وتلقى الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث قسم شرطة الصف، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية غمازة الكبرى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، ونتج عنها مصرع شاب بطلق ناري، كما تم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم، وفرض كردون أمني بالقرية لعدم تجدد المشاجرة بين العائلتين مرة أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

كان راجل طيب ملهوش في المشاكل...بتلك الكلمات، أدلى شهود العيان اعترافاتهم أمام النيابة العامة، بجنوب الجيزة، على واقعة مقتل عامل ويدعى " وليد.ا"، على يد سائق توك توك، بشارع العامل بمنطقة العمرانية، فيما أفادا أن الجريمة وقعت ظهر يوم الجمعة.

وأفادا الشهود، أن المجني عليه كان يسير بذات الشارع التي وقعت به الجريمة، وأثناء سيره، خبطه التوك توك، لسرعته العالية، والشارع مزدحم، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية كبيرة لسيره بهذه السرعة، معاتبا اياه، لم يهدأ صاحب التوك توك واستل آلة حادة "مطواه"، وقام بطعنه ٣ طعنات في القلب، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وكشف شهود العيان، أن المجني عليه يقطن بشارع مجاور للشارع التي وقعت به الجريمة، مضيفين أنه أب لطفلين.

وأمرت النيابة، في وقت سابق، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وحجم الاصابات التي لحقت به، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.

بداية الواقعة، كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات