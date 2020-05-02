مصر | عاجل.. قرار مهم من "المرور" بشأن مواعيد العمل لتجديد الرخص

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مهم من "المرور" بشأن مواعيد العمل لتجديد الرخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسي للتردد على وحدات المرور، وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور. ضبط 41 متهم بحوزتهم 1315 جرام حشيش و425 قرصا مخدرا

تقرر استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، هذا الأسبوع، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 الجاري حتى يوم الخميس الموافق 7 الجاري، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.



ومن ناحية أخرى أشرف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين على القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وأسفرت جهود الحملة، في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 متهما من بينهم 40 إتجار، تعاطي، عُثر بحوزتهم على 1315 جرام حشيش، و425 قرصا مخدرا، و585 جرام استروكس، و234 جرام هيروين، و250 جرام بانجو، و65 جرام شادو، وجرام بودر.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 7 متهمين، 7 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش بامب اكشن، 3 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 2 طبنجة عيار 9مم، 3 بندقية الية عيار 7.62x39 مم، 120 طلقة مختلفة الأعيرة. ضبط 1420 جرام حشيش و250 قرصا مخدرا و610 جرام استروكس وفي السياق نفسه وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الأوكار الإجرامية، على مستوى المحافظة، أسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضُبط 41 متهما من بينهم 39 إتجار، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم 1420 جرام حشيش، 250 أقراص مخدرة، 610 جرام استروكس، 180 جرام الشادو، 325 جرام البودر، 20 جرام بانجو. Advertisements

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية ضُبط 12 قضية دفاع عن النفس عثر بحوزتهم على 2 طبنجة عيار 9مم، 8 فرد خرطوش محلى الصنع، 24 طلقات مختلفة الاعيرة، بندقية خرطوش بامب أكشن، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولى النيابة العامة التحقيقات. اقرأ أيضًا.. ضبط 4 عناصر إجرامية بـ"كوكتيل مخدرات وسلاح أبيض" وفي سياق منفصل، أسقطت أجهزة الأمن 4 عناصر إجرامية، بمنطقة الدقي وسط الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة. وتابعت أجهزة الأمن نشاط عدد من العناصر الإجرامية المتخصص بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة. وعقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، وعُثر بحوزتهم على 230 جرام لمخدر الحشيش، 25 قرص مخدر، سلاح أبيض "مطواة"، مبالغ مالية، 3 هاتف محمول. وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسلاح الأبيض للدفاع.