مصر | "حاولنا إنقاذه".. شهود عيان يكشفون تفاصيل غرق شاب بنيل أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "حاولنا إنقاذه".. شهود عيان يكشفون تفاصيل غرق شاب بنيل أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"حاولنا إنقاذه".. بتلك الكلمات أدلى أصدقاء الشاب "محمود" الذي غرق في مياه النيل بأبو النمرس بشهادتهم أمام النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حيث أكدوا أن شدة تيار الماء جرفت المجني عليه للداخل، وفور صراخه للاستغاثة بهم وقت الاستحمام في الماء، حاولوا الوصول له، ومساعدته ولكنهم فشلوا، مضيفين أنه حاول الخروج من الماء وصد ذلك التيار، ولكنه فشل فاختفى عن أعينهم، وقاموا على الفور بإبلاغ الشرطة التي استخرجته جثة هامدة.

وأمرت النيابة، التصريح بالدفن، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وعدم وجود إصابات بجسده.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب بمياه النيل، بمنطقة الميناء بقرية منيل شيحة، نطاق المركز.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب عشريني العمر، لا يوجد اي إصابات ظاهرية بجثته.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن المتوفي يدعي "محمود" من قريه الصالحية بمركز طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، وكان يقيم بمنطقة منيل شيحة منذ فترة قصيرة.

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وتحفظت القوات على الجثة داخل مشرحة مستشفى أم المصريين، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كان راجل طيب ملهوش في المشاكل".. بتلك الكلمات، أدلى شهود العيان باعترافاتهم أمام النيابة العامة، بجنوب الجيزة، على واقعة مقتل عامل ويدعى "وليد.ا"، على يد سائق توك توك، بشارع العامل بمنطقة العمرانية، فيما أفادا أن الجريمة وقعت ظهر يوم الجمعة.

وأكد الشهود، أن المجني عليه كان يسير بذات الشارع التي وقعت به الجريمة، وأثناء سيره، خبطه التوك توك، لسرعته العالية، والشارع مزدحم، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية كبيرة لسيره بهذه السرعة، معاتبا اياه، لم يهدأ صاحب التوك توك واستل آلة حادة "مطواه"، وقام بطعنه ٣ طعنات في القلب، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف شهود العيان، أن المجني عليه يقطن بشارع مجاور للشارع التي وقعت به الجريمة، مضيفين أنه أب لطفلين.

وأمرت النيابة، في وقت سابق، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وحجم الإصابات التي لحقت به، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.

بداية الواقعة، كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال.