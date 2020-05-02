مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. وزير الداخلية يهنئي السيسي بالعاشر من رمضان.. وحبس عاطل انتحل صفة النائب العام

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. وزير الداخلية يهنئي السيسي بالعاشر من رمضان.. وحبس عاطل انتحل صفة النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

مجلس الدولة: شطب "اتحاد الشركات" مشروط بثبوت عجزه عن تحقيق غرضه



أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، أن المادة (200) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال،تنص على أن (يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة فى عدة حالات منها انقضاء الشركة المنشا بها الاتحاد، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله، اذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذى انشىء من اجله او اذا باشر نشاطا مغايرا لهذا الغرض.. للاطلاع على الموضوع اضغط هنا



هرب من "الحر" لـ"الموت".. العثور على جثة شاب بمياه النيل في نهار رمضان

ارتفاع درجة حرارة الجو في نهار الشهر المبارك، دفع "محمود" الشاب العشريني العمر، إلى السباحة بمياه النيل، تاركًا ملابسه ومتعلقاته على ضفاف نهر النيل بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة. للاطلاع على الموضوع اضغط هنا



وقت السحور.. سيدة تلقي بنفسها من شرفة شقتها بأكتوبر

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رمت نفسها من شقتها وقت السحور.. هكذا كان المشهد الأخير في حياة سيدة، ألقت بنفسها من الشقة سكنها، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.. للاطلاع على الموضوع اضغط هنا رمت نفسها من شقتها وقت السحور.. هكذا كان المشهد الأخير في حياة سيدة، ألقت بنفسها من الشقة سكنها، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.. للاطلاع على الموضوع اضغط هنا بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 40 "ديلر" في الجيزة

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة. للاطلاع على الموضوع اضغط هنا حبس متهم انتحل صفة النائب العام





أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيق استئناف القاهرة؛ لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال؛ لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية هي اتخاذه اسم كاذب وصفة غير صحيحة، واصطناعه حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي نسبه زورًا إلى شخصٍ طبيعي، واستخدمه في أمر يُسيء إلى من نُسب إليه. للاطلاع على الموضوع اضغط هنا



وزير الداخلية يهنئي السيسي وقادة الجيش بذكرى العاشر من رمضان



بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان. للاطلاع على الموضوع اضغط هنا