مصر | عقب تبادل لإطلاق النيران.. الأمن العام يضبط متهمين في بؤرة مخدرات

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عقب تبادل لإطلاق النيران.. الأمن العام يضبط متهمين في بؤرة مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علا سليم مساعد وزير الداخلية، اثنان من العناصر الإجرامية، اتخذا احدى قرى الدقهلية بؤرة لتجارة المخدرات والأسلحة.

كانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الامن العام اتخذ "صلاح.أ.أ" وشقيقة " السيد. أ.أ" وشهرته " العكش" اثنين من اخطر العناصر الاجرامية من منزلهما بقرية أبو ذكرى بمركز منية النصر وكرا للاتجار بالمواد المخدرات وارتكاب جرائم السرقات بالاكراه.

وعقب تقنين الاجراءات داهمت قطاع الأمن العام بمشاركة مباحث الدقهلية وقطاع الأمن المركزي الوقر، وحال وصول القوات إلى المكان المستهدف بادر المتهمين بإطلاق اعيرة نارية صوب القوات التي بادلتهم إطلاق العيرة النارية واسفر ذلك عن إصابة أحدهما بطلق نارى وتم نقلهما إلى المستشفى منية الن

صر تحت الحراسة وفما تم العثور على كمية كبيرة من المواد المخدرة واسلحة نارية.

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وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 40 "ديلر" في الجيزة

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 متهم من بينهم 40 اتجار، تعاطي، عُثر بحوزتهم على 1315 جرام حشيش، 425 أقراص مخدرة، 585 جرام إستروكس، 234 جرام هيروين، 250 جرام بانجو، 65 جرام شادو، جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 7 متهمين، 7 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش بامب اكشن، 3 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 2 طبنجة عيار 9مم، 3 بندقية الية عيار 7.62x39 مم، 120 طلقة مختلفة الأعيرة.