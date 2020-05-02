مصر | حبس 4 عاطلين لإتجارهم في المخدرات بالدقي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس 4 عاطلين لإتجارهم في المخدرات بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجارة مربحة.. بتلك الكلمات أدلى 4 عاطلين باعترافات لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي، وضبط بحوزتهم على 230 جراما لمخدر الحشيش، و25 قرصا مخدرا، وسلاح للدفاع عن أنفسهم، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، حيث يروجون للمخدرات على عملائهم بالمنطقة ويتواصلون معهم عن طريق الهاتف المحمول.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ.

بداية الواقعة، تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط 4 عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة.

وعقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة".

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسلاح الأبيض للدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وفي سياق آخر، سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لإتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.