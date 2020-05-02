مصر | "ضحية الغدر".. ننشر صورة العامل المقتول على يد سائق توكتوك بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "ضحية الغدر".. ننشر صورة العامل المقتول على يد سائق توكتوك بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على صورة العامل، الذي قتل على يد سائق توك توك غدرا، بشارع العامل، بمنطقة العمرانية، حيث طعنه بآله حادة.

وأقدم سائق توك توك، بمنطقة العمرانية، على قتل شخص ويدعى "وليد"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، مما دفعه لقتله، فباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في الواقعة,

وأمرت بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وحجم الاصابات التي لحقت به، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال.

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تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

جريمة على السحور".. شاب ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة بأكتوبر (التفاصيل)

وفي سياق آخر، بطعنات متفرقة.. أنهى شاب حياة زوجته داخل شقتهما بمنطقة ٦ أكتوبر، نتيجة لنشوب خلافات كثيرة بينهما، ليتم القبض عليه ولتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق في الواقعة، إلى أن أمرت بالتحريات حول الواقعة، وبتشريح جثة الزوجة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج كان دائم الخناق مع زوجته، وكان يعتدي عليها بالضرب أمام اولادهما، وفي يوم الجريمة قبل موعد السحور اشتدت الخلافات بينهما، ما جعل الزوج يستل سكينا من المطبخ ويسدد لزوجته طعنات، في حين حاولت الضحية الاستغاثة بجيرانها، وفور وصولهم، كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبداية الواقعة، تعود بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع مشاجرة ومصابين داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاب سدد عدة طعنات لزوجته، بسبب خلافات عائلية.

وباجراء التحريات، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، أن المتهم متزوج من المجني منذ سنوات، وفي الفترة الأخيرة كان يشك في سلوكها، مما دفعه لقتلها وتسديد عده طعنات لها، فتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.